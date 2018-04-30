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Макрон після розмови з Путіним: Іран не повинен володіти ядерною зброєю

Понеділок, 30 квітня 2018, 17:01

Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні.

Про це написав у своєму Twitter президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з главою РФ Владіміром Путіним.

Макрон розмістив у дописі короткий відозапис початку розмови.

"Телефонна розмова з Владіміром Путіним, для нового обговорення стану справ. Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю. Від цього залежать стабільність регіону та міжнародна безпека. Ми працюємо над цим, як ми повинні попрацювати і для справедливого миру в Сирії", - написав французький президент.

Нагадаємо, лідери Великої Британії, Франції і Німеччини погодилися, що ядерна угода з Іраном є найкращим способом запобігти набуттю ядерної зброї Тегераном. Вони домовилися, що угода повинна бути розширена на інші сфери, і зокрема стосуватися балістичних ракет.

Умови повинні бути переглянуті, коли угода закінчить свою дію, вважають лідери.

Як відомо, у 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій. Президент США Дональд Трамп погрожує відмовитися від продовження терміну дії ядерного пакту.

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Іран Макрон Путін
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