Макрон після розмови з Путіним: Іран не повинен володіти ядерною зброєю

Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю, від цього залежить стабільність у регіоні.

Про це написав у своєму Twitter президент Франції Еммануель Макрон після телефонної розмови з главою РФ Владіміром Путіним.

Макрон розмістив у дописі короткий відозапис початку розмови.

"Телефонна розмова з Владіміром Путіним, для нового обговорення стану справ. Іран ніколи не повинен володіти ядерною зброєю. Від цього залежать стабільність регіону та міжнародна безпека. Ми працюємо над цим, як ми повинні попрацювати і для справедливого миру в Сирії", - написав французький президент.

En ligne avec Vladimir Poutine, pour un nouveau point ensemble. L'Iran ne doit jamais posséder l'arme nucléaire. La stabilité de la région et la sécurité internationale en dépendent. Nous y travaillons, comme nous devons aussi œuvrer pour une paix juste en Syrie. pic.twitter.com/3LJms46XIx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 30 квітня 2018 р.

Нагадаємо, лідери Великої Британії, Франції і Німеччини погодилися, що ядерна угода з Іраном є найкращим способом запобігти набуттю ядерної зброї Тегераном. Вони домовилися, що угода повинна бути розширена на інші сфери, і зокрема стосуватися балістичних ракет.

Умови повинні бути переглянуті, коли угода закінчить свою дію, вважають лідери.

Як відомо, у 2015 році Іран погодився згорнути свою ядерну програму в обмін на полегшення економічних санкцій. Президент США Дональд Трамп погрожує відмовитися від продовження терміну дії ядерного пакту.