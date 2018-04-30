З-під Білого дому зникло дерево, яке посадили Трамп і Макрон

Дерево, подароване президенту Дональду Трампу президентом Франції Еммануелем Макроном, зникло з газону Білого дому.

Як повідомляє BBC, президенти посадили саджанець, взятий з поля битви Першої світової війни у Франції, минулого тижня.

Дерево походить з лісу Белло на північному сході країни, де наприкінці Першої світової загинули майже 2 тисячі американських солдат. Еммануель Макрон сказав, що це дерево буде нагадуванням про "зв'язки, які пов'язують нас".

Фотограф Reuters в суботу зробив знімок жовтої ділянки трави, де раніше посадили дерево. Саджанець зник через чотири дні після посадки.

Французьке радіо Franceinfo із посиланням на фахівців-садоводів повідомило, що цей тип дерев найкраще висаджувати восени. Тому можливо "у жовтні дерево повернеться". Французький посол у США пізніше написав у Twitter, що саджанець забрали на карантин.

На американському сайті з питань митного та прикордонного захисту пояснюється, що іноземні рослини, призначені для вирощування, перед ввезенням у США мають пройти фітосанітарну сертифікацію.