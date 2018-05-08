В Будапешті відновилися протести проти Віктора Орбана

Біля будівлі угорського парламенту у вівторок ввечері проходить чергова акція протесту проти угорського прем’єра Віктора Орбана та його партії "Фідес".

За даними видання 24.hu, демонстрація організована громадською організацією "Ми є більшість", яка вже двічі – 14 та 21 квітня - після парламентських виборів виводила на вулиці Будапешта тисячі протестувальників.

Акція була скликана після проведення установчої сесії угорського парламенту, на якій новобрані депутати склали присягу. Засідання парламентарів також відбувалося на тлі протестів. Як відомо, за підсумками виборів партія Орбана "Фідес" має контроль над двома третинами мандатів.

На відміну від попередніх акцій, сьогодні кількість учасників менш численна. Демонстрація почалась о 18.00 за місцевим часом – після її початку до протесту долучились близько 10 тисяч осіб, пише видання hvg.hu.

Організатори заявляють, що "не дозволять корумпованій системі Віктора Орбана позбавити нас нашої свободи, субсидій ЄС чи місця нашої країни в Європі".