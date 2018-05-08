В Будапеште возобновились протесты против Виктора Орбана

У здания венгерского парламента во вторник вечером проходит очередная акция протеста против венгерского премьера Виктора Орбана и его партии "Фидес".

По данным издания 24.hu, демонстрация организована общественной организацией "Мы – это большинство", которая уже дважды - 14 и 21 апреля - после парламентских выборов выводила на улицы Будапешта тысячи протестующих.

Акция была созвана после проведения учредительной сессии венгерского парламента, на которой новоизбранный депутаты приняли присягу. Заседание парламентариев также происходило на фоне протестов. Как известно, по итогам выборов партия Орбана "Фидес" имеет контроль над двумя третями мандатов.

В отличие от предыдущих акций, сегодня количество участников менее многочисленное. Демонстрация началась в 18.00 по местному времени - после ее начала к протесту присоединились около 10 тысяч человек, пишет издание hvg.hu.

Организаторы заявляют, что "не позволят коррумпированной системе Виктора Орбана лишить нас нашей свободы, субсидий ЕС или места нашей страны в Европе".