У Варшаві після нападів праворадикалів встановили "незламну" ЛГБТ-веселку
Неділя, 10 червня 2018, 14:24
У Варшаві правозахисники створили "незламну" веселку, щоб замінити оригінальну, яку зруйнували під час нападів праворадикалів.
Про це пише The Telegraph.
Нова райдуга, створена з водяної голограми — підсвічуваних бризк фонтану, засвітилася у діловому районі столиці Польщі.
Оскільки світло та вода не дозволяють понівечити нову інсталяцію як попередню, її творці сподіваються, що вона стане "незламним символом любові, миру, прав ЛГБТ та рівності".
У суботу, 9 червня, у Варшаві пройшов Парад рівності, у якому, за словами організаторів, взяли участь 45 тисяч осіб. За даними поліції, кількість учасників акції була в два рази меншою.
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