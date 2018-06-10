У Варшаві після нападів праворадикалів встановили "незламну" ЛГБТ-веселку

У Варшаві правозахисники створили "незламну" веселку, щоб замінити оригінальну, яку зруйнували під час нападів праворадикалів.

Про це пише The Telegraph.

Нова райдуга, створена з водяної голограми — підсвічуваних бризк фонтану, засвітилася у діловому районі столиці Польщі.

Оскільки світло та вода не дозволяють понівечити нову інсталяцію як попередню, її творці сподіваються, що вона стане "незламним символом любові, миру, прав ЛГБТ та рівності".

У суботу, 9 червня, у Варшаві пройшов Парад рівності, у якому, за словами організаторів, взяли участь 45 тисяч осіб. За даними поліції, кількість учасників акції була в два рази меншою.