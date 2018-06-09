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Розенко: Між Україною і Польщею "поборено паростки негативних емоцій"

Субота, 9 червня 2018, 15:01

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко констатує, що між Україною та Польщею діє стратегічне партнерство, всі проблемні питання, пов'язані з історичною пам'яттю, можна врегулювати за допомогою діалогу.

Про це він заявив, виступаючи біля Меморіалу жертв тоталітаризму в Харкові в суботу, де був присутній віце-прем'єр Польщі Петро Глинський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми можемо з упевненістю констатувати, що стратегічне партнерство між Україною та Польщею діє і йому немає альтернативи. Між нашими народами немає жодних проблемних питань, які ми не були б здатні і зобов'язані врегулювати шляхом діалогу в дусі дружби і добросусідства", – сказав Розенко.

За словами українського віце-прем'єра, останнім часом "поборено паростки негативних емоцій", українська і польська сторони проявили відкритість до подальшого конструктивного співробітництва, зокрема, в питаннях збереження місць пам'яті і поховання жертв воєн і політичних репресій.

"Нашим спільним покажчиком шляху має бути християнська мораль і прагнення жити в мирі та злагоді, будувати наші відносини на тому, що нас об'єднує, а не роз'єднує", – зазначив він.

Розенко наголосив, що спільний ворог України та Польщі – "путінський режим Росії" – хоче, щоб "ми ніколи не знайшли розуміння у чутливих питаннях нашого історичного минулого".

"Але я переконаний, що нашим ворогам рано відкорковувати шампанське, тому що на відміну від них наші народи вміють робити правильні висновки з історії. Найголовніший висновок один – в єдності наша сила", – додав він.

Близько 4 тисяч польських офіцерів і понад півтисячі мирних польських громадян були розстріляні і поховані у шостому кварталі Лісопарку в Харкові. Тут також поховані тисячі українців, євреїв, росіян та представників інших національностей. Загалом жертвами "польської операції" НКВС стали близько 140 тисяч поляків.

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Україна-Польща
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