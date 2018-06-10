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В Варшаве после нападений праворадикалов установили "несокрушимую" ЛГБТ-радугу

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В Варшаве после нападений праворадикалов установили "несокрушимую" ЛГБТ-радугу

Воскресенье, 10 июня 2018, 14:24

В Варшаве правозащитники создали "несокрушимую" радугу, чтобы заменить оригинальную, которая была разрушена во время нападений праворадикалов.

Об этом пишет The Telegraph.

Новая радуга, созданная из водяной голограммы — светящихся брызг фонтана, засветилась в деловом районе столицы Польши.

Поскольку свет и вода не позволяют изувечить новую инсталляцию как предыдущую, ее создатели надеются, что она станет "несокрушимым символом любви, мира, прав ЛГБТ и равенства".

 

В субботу, 9 июня, в Варшаве прошел Парад равенства, в котором, по словам организаторов, приняли участие 45 тысяч человек. По данным полиции, количество участников акции было в два раза меньше.

 

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Польша
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