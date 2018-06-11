The Times извинилась за карту с "российским" Крымом

Британское издание The Times опубликовало официальное извинение по поводу публикации в субботнем выпуске газеты карты с "российским Крымом".

Извинения опубликовано 11 июня на сайте издания.

Как сообщалось, карта России с Крымом появилась в печатном номере издания The Times от 9 июня, в котором была размещена статья с локациями чемпионата мира по футболу-2018.

"Карта в субботнем приложении, посвященном Чемпионату мира, ошибочно изобразила Крым частью России", - пояснили в британском издании.

"Подавляющее большинство стран (включая Великобританию) отказываются признать аннексию украинского Крыма Россией в 2014 году и осудили ее как противоречащую международному праву. Просим прощения за ошибку", - отметили в The Times.

Украинское посольство в Великобритании прокомментировал обращение The Times в своем Twitter.

"Каждый может совершить ошибку. Важно признать ее и правильно исправить. Мы это ценим!", - отметили дипломаты.