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МЗС РФ про розширення санкцій США до Дня Росії: ми це запам’ятаємо

Вівторок, 12 червня 2018, 16:09

В МЗС РФ прокоментували останнє розширення Сполученими Штатами санкцій і наголосили, що результат цього буде нульовий.

Про це йдеться у коментарі  відомства.

"У Вашингтоні ніяк не вгамуються зі своїми санкціями, знову поширивши їх на ряд російських громадян і організацій. Результат, як і раніше, буде нульовим - змусити Росію змінити самостійний курс на міжнародній арені не вийде" - заявили в МЗС РФ.

На думку російських дипломатів, США демонструють політичну далекоглядність, роблячи з Росії ворога замість спільно боротися з тероризмом і іншими загрозами.

"Зі свого боку, звичайно, звернули увагу на те, що два останніх розширення Вашингтоном антиросійських санкцій мали місце напередодні наших головних національних свят - Дня Перемоги і Дня Росії. Ми запам'ятаємо це" - йдеться у коментарі МЗС РФ.

Нагадаємо, напередодні США запровадили санкції проти трьох росіян і п’яти російських компаній, що співпрацювали з ФСБ.

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