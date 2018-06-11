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США розширили санкції проти Росії

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США розширили санкції проти Росії

Понеділок, 11 червня 2018, 17:45

США запровадили санкції проти трьох росіян і п’яти російських компаній.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну США.

"Сьогодні Офіс контролю за закордонними активами Мінфіну США додав п’ять російських компаній і трьох російських громадян до переліку, передбаченого наказом 13694 "Блокування власності окремих осіб, причетних до істотної зловмисної кіберактивності" - йдеться у повідомленні.

Санкції були введені в тому числі на підставі ухваленого майже рік тому закону про посилення режиму санкцій відносно РФ.

Як зазначається, особи і компанії, проти яких запроваджуються санкції, надавали підтримку російські ФСБ.

Так, США ввели санкції проти компаній Digital Security, ERPScan, Embedi, Kvant Scientific Research Institute (Kvant) Divetechnoservices, а також проти їх керівників Александра Трібуна, Олєга Чірікова, Владіміра Каганского.

Як відомо, на початку квітня США ввели нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

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