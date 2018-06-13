У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою, один загиблий, 28 поранених

У Західнопоморському воєводстві Польщі пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою на нерегульованому переїзді.

Про це повідомляє RMF24.

Аварія сталася близько 13.00. Вантажівка, що перевозила дерево зіткнулася з пасажирським потягом, який прямував зі Щецина до Зельоної Гури.

Повідомляється, що водій вантажівки загинув.

Крім того, поранення отримали 28 людей, серед них машиніст потяга та семеро дітей. Загалом у потягу подорожувала група дітей, більшість з яких не постраждала.

В результаті зіткнення також була пошкоджена колія і та тягова підстанція. Рух на ділянці залізниці, де сталася аварія, закрили і організували автобуси для заміни.

З’ясування обставин інциденту займатиметься спеціальна комісія.

Крім того, за справу взялася і прокуратура.