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У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою, один загиблий, 28 поранених

Середа, 13 червня 2018, 16:49

У Західнопоморському воєводстві Польщі пасажирський потяг зіткнувся з вантажівкою на нерегульованому переїзді.

Про це повідомляє RMF24.

Аварія сталася близько 13.00. Вантажівка, що перевозила дерево зіткнулася з пасажирським потягом, який прямував зі Щецина до Зельоної Гури.

Повідомляється, що водій вантажівки загинув.

 

Крім того, поранення отримали 28 людей, серед них машиніст потяга та семеро дітей. Загалом у потягу подорожувала група дітей, більшість з яких не постраждала.

В результаті зіткнення також була пошкоджена колія і та тягова підстанція. Рух на ділянці залізниці, де сталася аварія, закрили і організували автобуси для заміни.

З’ясування обставин інциденту займатиметься спеціальна комісія.

Крім того, за справу взялася і прокуратура.

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