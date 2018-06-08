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У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою: 20 постраждалих

П'ятниця, 8 червня 2018, 13:51

Поблизу польського міста Тенчин (Малопольське воєводство) автобус зіткнувся з вантажівкою і зачепив ще одне авто.

Про це пише Оnet.pl.

Унаслідок ДТП шестеро осіб, зокрема четверо дітей та двоє водіїв, отримали тяжкі поранення. Близько 20 осіб потребували госпіталізації.

В автобусі їхало 44 дітей з 7 класу початкової школи, а також дорослі опікуни. Група їхала до Варшави. Двох осіб з вантажівки і легкового автомобіля затиснуло, їх уже звільнили рятувальники. 

"Лобове зіткнення сталося, коли один з водіїв виїхав на зустрічну смугу", - повідомив представник поліції.

У рятувальній операції брали участь вертольоти Авіаційної швидкої медичної допомоги. Поліція закликала водіїв об'їжджати район аварії і не ускладнювати рятувальну операцію.

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Польща інциденти
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