У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою: 20 постраждалих

Поблизу польського міста Тенчин (Малопольське воєводство) автобус зіткнувся з вантажівкою і зачепив ще одне авто.

Про це пише Оnet.pl.

Унаслідок ДТП шестеро осіб, зокрема четверо дітей та двоє водіїв, отримали тяжкі поранення. Близько 20 осіб потребували госпіталізації.

В автобусі їхало 44 дітей з 7 класу початкової школи, а також дорослі опікуни. Група їхала до Варшави. Двох осіб з вантажівки і легкового автомобіля затиснуло, їх уже звільнили рятувальники.

Dramatyczna akcja ratunkowa na zakopiance. W wypadku rannych 30 osób, w tym dzieci



Zdjęcia z miejsca zdarzenia https://t.co/jUvyh39d5B pic.twitter.com/92Hb4bP7Fh — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 8 червня 2018 р.

"Лобове зіткнення сталося, коли один з водіїв виїхав на зустрічну смугу", - повідомив представник поліції.

У рятувальній операції брали участь вертольоти Авіаційної швидкої медичної допомоги. Поліція закликала водіїв об'їжджати район аварії і не ускладнювати рятувальну операцію.