Открытие ЧМ в России не посетит ни один лидер стран Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал журналистам 17 стран, главы которых посетят церемонию открытия Чемпионата мира по футболу 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве.

Как сообщает Meduza, cписок в основном состоит из стран СНГ и Латинской Америки.

На открытие чемпионата приедут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, в списке Пескова присутствуют два государства, не признанные большинством стран мира - Абхазия и Южная Осетия.

КНДР будет представлять председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам.

Как сообщалось, депутаты Европейского парламента 14 июня готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу в России.