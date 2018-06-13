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Україну обрали до економічної і соціальної ради ООН

Середа, 13 червня 2018, 19:39

Генеральна Асамблея ООН обрала Україну до складу Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР) на період 2019-2021 років.

Про це у Twitter повідомляє постійне представництво України при ООН.

Членство України підтримали 176 держав.

"Членство в ЕКОСОР сприятиме реалізації в Україні найкращих світових практик у сфері соціально-економічних реформ. Плануємо також більш активно використовувати потенціал ООН для розв'язання актуальних гуманітарних проблем", - заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

ЕКОСОР – один із шести ключових органів ООН, який відповідає за координацію діяльності ООН та її спеціалізованих установ в економічній та соціальній сферах. Він уповноважений, у тому числі, скликати спеціальні засідання по надзвичайних ситуаціях гуманітарного характеру. До складу Ради входять 54 держави-члени ООН.

Як зазначається, у 2019 році ЕКОСОР зосереджуватиметься на "розбудові рівноправного та інклюзивного суспільства, зокрема забезпеченні гендерної рівності, посиленні соціального захисту людей з особливими потребами, поліпшенні гуманітарної ситуації в зонах конфліктів, підтримці малого та середнього підприємництва, боротьбі зі зміною клімату".

Востаннє Україна обиралася до складу ЕКОСОР на період 2010-2012 років.

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