Украину избрали в экономический и социальный совет ООН

Генеральная Ассамблея ООН избрала Украину в состав Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2019-2021 годов.

Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство Украины при ООН.

❗Україну обрано до складу Економічної і Соціальної Ради #ООН. Повідомлення для ЗМІ ⬇ pic.twitter.com/2Cx7YC5PFf — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 13 червня 2018 р.

Членство Украины поддержали 176 государств.

"Членство в ЭКОСОС будет способствовать реализации в Украине лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем", - заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

ЭКОСОС – один из шести ключевых органов ООН, который отвечает за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. Он уполномочен, в том числе, созывать специальные заседания по чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. В состав Совета входят 54 государства-члена ООН.

Как отмечается, в 2019 году ЭКОСОС сосредоточится на "развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов, поддержке малого и среднего предпринимательства, борьбе с изменением климата".

Последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОС на период 2010-2012 годов.