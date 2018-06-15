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Більшість німців вважають, що Меркель повинна поїхати на ЧС-2018 – опитування

П'ятниця, 15 червня 2018, 08:22

Більшість німців вважають, що канцлер Ангела Меркель має відвідати Россіію під час проведення чемпіонату світу з футболу-2018.

Про це свідчать результати опитування телекомпанії ARD, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з даними дослідження, 69% німців вважають, що лідер країни повинен бути на ЧС-2018, щоб підтримати свою команду.

26% респондентів заявили, що вважають доречним триматися подалі від турніру, враховуючи, що міжнародне співтовариство засуджує Росію за цілою низкою питань, починаючи від свободи преси і прав людини і закінчуючи анексією Криму.

У питанні про те, чи повинна була ФІФА вибирати Росію в якості приймаючої країни, німці розділилися майже порівну: 45% сказали, що згодні з цим рішенням, а 42% висловилися проти.

Меркель офіційно ще не підтвердила, чи буде вона відвідувати ігри збірної Німеччини, яка є діючим чемпіоном світу і вважається одним з фаворитів ЧС-2018.

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Німеччина Росія Опитування
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