Большинство немцев считают, что Меркель должна поехать на ЧМ-2018 – опрос

Большинство немцев считают, что канцлер Ангела Меркель должна посетить Россиию во время проведения чемпионата мира по футболу-2018.

Об этом свидетельствуют результаты опроса телекомпании ARD, сообщает Deutsche Welle.

Согласно данным исследования, 69% немцев считают, что лидер страны должен быть на ЧМ-2018, чтобы поддержать свою команду.

26% респондентов заявили, что считают, что было бы уместно держаться подальше от турнира, учитывая, что международное сообщество осуждает Россию по целому ряду вопросом, начиная от свободы прессы и прав человека и заканчивая до аннексией Крыма.

В вопросе о том, должна ли была ФИФА выбирать Россию в качестве принимающей страны, немцы разделились почти поровну: 45% сказали, что согласны с этим решением, а 42% высказались против.

Меркель официально еще не подтвердила, будет ли она посещать игры сборной Германии, которая является действующим чемпионом мира и считается одним из фаворитов ЧМ-2018.