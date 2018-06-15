Трамп заявив, що може зустрітися з Путіним цього літа

Президент США Дональд Трамп заявив, що, "можливо", він зустрінеться з російським коллегою Владіміром Путіним цього літа.

Про це повідомляє Politico.

Питання про зустріч двох лідерів піднімалося під час їх телефонної розмови у квітні.

Цього тижня один з керівників Ради з нацбезпеки Річард Хукер заявив, що Білий дім працює над ідеєю зустрічі.

Як повідомлялося, Дональд Трамп вкотре звинуватив свого попередника, колишнього президента Барака Обаму у тому, що це він "здав" Крим Росії.

"Президент Обама втратив Крим, просто щоб ви зрозуміли, це було до того, як я дістався сюди… Президент Обама втратив Крим", - заявив Трамп.

Трамп також підтримав повернення Росії до клубу найбільш впливових держав світу і закликав лідерів G7 повернути Москву за стіл переговорів.