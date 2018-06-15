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Трамп заявил, что может встретиться с Путиным этим летом

Пятница, 15 июня 2018, 17:22

Президент США Дональд Трамп заявил, что, "возможно", встретится с российским коллегой Владимиром Путиным этим летом.

Об этом сообщает Politico.

Вопрос о встрече двух лидеров поднимался во время их телефонного разговора в апреле.

На этой неделе один из руководителей Совета по нацбезопасности Ричард Хукер заявил, что Белый дом работает над идеей встречи.

Как сообщалось, Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника, бывшего президента Барака Обаму в том, что это он "сдал" Крым России.

"Президент Обама потерял Крым, просто чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался сюда... Президент Обама потерял Крым", - заявил Трамп.

Трамп также поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира и призвал лидеров G7 вернуть Москву за стол переговоров.

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Трамп Путин
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