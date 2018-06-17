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У Меркель заперечили інформацію про терміновий саміт щодо біженців

Неділя, 17 червня 2018, 15:01

Канцлер Німеччини Ангела Меркель не веде підготовку термінової зустрічі на з лідерами країн ЄС щодо проблеми біженців.

Про це повідомив у Twitter речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

"Щодо останніх повідомлень: ніяких спеціальних самітів ЄС щодо політики біженців не планується. Скликанням такого спеціального саміту мали б займатись інституції ЄС", - написав Зайберт.

Водночас він додав, що уряд Німеччини "проводить дискусії з різними державами-членами та Комісією в цьому контексті".

Про підготовку такого саміту повідомив німецький таблоїд Bild з посиланням на власні джерела з урядових кіл у країнах ЄС.

За інформацією видання, Меркель до саміту ЄС хоче зустрітися з лідерами Греції, Італії та Австрії і обговорити міграційну політику.

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