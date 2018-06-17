У Меркель заперечили інформацію про терміновий саміт щодо біженців
Канцлер Німеччини Ангела Меркель не веде підготовку термінової зустрічі на з лідерами країн ЄС щодо проблеми біженців.
Про це повідомив у Twitter речник німецького уряду Штеффен Зайберт.
"Щодо останніх повідомлень: ніяких спеціальних самітів ЄС щодо політики біженців не планується. Скликанням такого спеціального саміту мали б займатись інституції ЄС", - написав Зайберт.
Zu jüngsten Berichten: Es ist kein EU-Sondergipfel zur Flüchtlingspolitik geplant.Die Einberufung eines solchen EU-Sondergipfels wäre Sache der EU-Institutionen. Aber natürlich führt die BRegierung in diesem Zusammenhang Gespräche mit unterschiedl.Mitgliedstaaten u.der Kommission— Steffen Seibert (@RegSprecher) 17 червня 2018 р.
Водночас він додав, що уряд Німеччини "проводить дискусії з різними державами-членами та Комісією в цьому контексті".
Про підготовку такого саміту повідомив німецький таблоїд Bild з посиланням на власні джерела з урядових кіл у країнах ЄС.
За інформацією видання, Меркель до саміту ЄС хоче зустрітися з лідерами Греції, Італії та Австрії і обговорити міграційну політику.