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Меркель планує проведення спеціального саміту з міграційної кризи - ЗМІ

Неділя, 17 червня 2018, 10:34

Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує зібрати спеціальний саміт з країнами, які найбільше постраждали від кризи біженців.

Про це повідомляє Bild із посиланням на інформацію урядовців кількох країн ЄС.

Меркель хоче провести зустріч напередодні саміту лідерів ЄС, який відбудеться наприкінці червня.

Німецький канцлер хоче обговорити з лідерами Греції, Італії та Австрії рішення щодо кризи біженців, а також стратегію дій в майбутньому.

Наразі неясно, чи зможуть Іспанія та країни Балкан взяти участь у спеціальному саміті. Ці країни також відчули значні наслідки міграційної кризи.

"Наразі нічого не вирішено, ми перебуваємо на етапі планування. Також неясно, коли саме цей спеціальний саміт міг відбутися ", - сказав італійський урядовець.

Про плани Меркель стало відомо на тлі внутрішньополітичного конфлікту в Німеччині. 

Основна суперечка між міністром внутрішніх справ Горстом Зеєгофером та Меркель полягає в тому, що глава МЗС, який одночасно очолює ХСС, вимагає дозволу для прикордонних земель відмовляти шукачам притулку, якщо вони зареєструвалися в іншій державі ЄС або якщо у Німеччині їм вже було відмовлено в притулку.

Меркель прагне уникнути односторонніх кроків Німеччини, які можуть роздратувати інші країни-члени ЄС та ще більше послабити зусилля, спрямовані на спільну міграційну політику для всього ЄС.
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