У Меркель опровергли информацию о срочном саммите по беженцам

Канцлер Германии Ангела Меркель не ведет подготовку срочной встречи с лидерами стран ЕС по проблеме беженцев.

Об этом сообщил в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"О последних сообщениях: никаких специальных саммитов ЕС по политике беженцев не планируется. Созывом такого специального саммита должны были бы заниматься институты ЕС", - написал Зайберт.

Zu jüngsten Berichten: Es ist kein EU-Sondergipfel zur Flüchtlingspolitik geplant.Die Einberufung eines solchen EU-Sondergipfels wäre Sache der EU-Institutionen. Aber natürlich führt die BRegierung in diesem Zusammenhang Gespräche mit unterschiedl.Mitgliedstaaten u.der Kommission — Steffen Seibert (@RegSprecher) 17 червня 2018 р.

При этом он добавил, что правительство Германии "проводит дискуссии с различными государствами-членами и Комиссией в этом контексте".

О подготовке такого саммита сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственные источники из правительственных кругов в странах ЕС.

По информации издания, Меркель до саммита ЕС хочет встретиться с лидерами Греции, Италии и Австрии и обсудить миграционную политику.