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У Меркель опровергли информацию о срочном саммите по беженцам

Воскресенье, 17 июня 2018, 15:01

Канцлер Германии Ангела Меркель не ведет подготовку срочной встречи с лидерами стран ЕС по проблеме беженцев.

Об этом сообщил в Twitter представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"О последних сообщениях: никаких специальных саммитов ЕС по политике беженцев не планируется. Созывом такого специального саммита должны были бы заниматься институты ЕС", - написал Зайберт.

При этом он добавил, что правительство Германии "проводит дискуссии с различными государствами-членами и Комиссией в этом контексте".

О подготовке такого саммита сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственные источники из правительственных кругов в странах ЕС.

По информации издания, Меркель до саммита ЕС хочет встретиться с лидерами Греции, Италии и Австрии и обсудить миграционную политику.

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Меркель мигранты
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