Немцы поддерживают главу МВД, а не Меркель в вопросе миграции - опрос
Большинство немцев поддерживают жесткую линию миграционной политики, которую отстаивает глава МВД Хорст Зеехофер в споре с канцлером Ангелой Меркель.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Infratest poll, сообщает The Local.
Основной спор межд Зеехофером и Меркель заключается в том, что глава МИД, который одновременно возглавляющий ХСС, требует разрешения для приграничных земель отказывать соискателям убежища, если они зарегистрировались в другом государстве ЕС или если в Германии им уже было отказано в убежище.
Меркель стремится избежать односторонних шагов Германии, которые могут раздражать другие страны-члены ЕС и еще больше ослабить усилия, направленные на общую миграционную политику для всего ЕС.
62% респондентов высказались за то, чтобы разворачивать на границе незарегистрированных мигрантов в соответствии с предложением Зеегофера.
Кроме того, 86% немцев поддерживают ускорение депортации просителей убежища, которые получили отказ на свои заявления в Германии. Сейчас этот процесс часто задерживается из-за бюрократических препятствий и юридических проблем.