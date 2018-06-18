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У Польщі автобус з туристами потрапив у ДТП, є загиблі і поранені

Понеділок, 18 червня 2018, 10:19

У Польщі в Куявсько-Поморському воєводстві автобус з туристами похилого віку з’їхав у кювет, двоє людей загинули, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався зранку у понеділок у місцевості Константиново. З нез’ясованих досі причин автобус виїхав на зустрічну смугу, а потім у кювет.

 

Автобус належить приватній туристичній фірмі. В ньому подорожували 50 людей похилого віку, які прямували на екскурсію до Гданська.

В аварії загинули двоє людей, ще 16 травмовані. Щонайменше шість осіб у тяжкому стані. Частину поранених за допомогою гелікоптера доставили до лікарні в Бидгощі.

На місці аварії працюють рятувальники, які обстежують постраждалих у ДТП. Як зазначається, кількість поранених може зрости.

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Польща інциденти
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