У Польщі автобус з туристами потрапив у ДТП, є загиблі і поранені

У Польщі в Куявсько-Поморському воєводстві автобус з туристами похилого віку з’їхав у кювет, двоє людей загинули, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє RMF24.

Інцидент стався зранку у понеділок у місцевості Константиново. З нез’ясованих досі причин автобус виїхав на зустрічну смугу, а потім у кювет.

Автобус належить приватній туристичній фірмі. В ньому подорожували 50 людей похилого віку, які прямували на екскурсію до Гданська.

В аварії загинули двоє людей, ще 16 травмовані. Щонайменше шість осіб у тяжкому стані. Частину поранених за допомогою гелікоптера доставили до лікарні в Бидгощі.

На місці аварії працюють рятувальники, які обстежують постраждалих у ДТП. Як зазначається, кількість поранених може зрости.