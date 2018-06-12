Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Греція погодилася на перейменування Македонії, знявши перепону для розширення НАТО

У Парижі озброєний чоловік захопив заручників, поліція почала спецоперацію

Дизайнер Лубутен виграв справу в Суді ЄС за знамениту червону підошву

Україна подає до Суду ООН докази проти РФ щодо Криму та фінансування тероризму






Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти відповідальних за "вибори" в Криму

Вівторок, 12 червня 2018, 20:12

Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму та Севастополі.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія, член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві.

Як зазначається, ці країни зобов’язалися привести свою національну політику у відповідність до рішення Ради ЄС.

"ЄС бере до уваги це зобов’язання і вітає його" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, до санкційного списку потрапили заступник голови виборчої комісії Криму Інна Гузєєва та секретар комісії Наталія Безрученко, голова виборчої комісії Севастополя Олександр Пєтухов, його заступник Мирослав Погорєлов та секретар комісії Анастасія Капранова.

Вказаним особам забороняється в’їзд до країн ЄС, а їхні активи в європейських країнах заморожені.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
санкції
powered by lun.ua
Читайте також
МЗС РФ про розширення санкцій США до Дня Росії: ми це запам’ятаємо
США розширили санкції проти Росії
НАТО підтримує політику санкцій проти Росії - Столтенберг
Австрія діятиме у згоді з ЄС у питанні санкцій проти РФ - президент