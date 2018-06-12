Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти відповідальних за "вибори" в Криму

Чотири країни приєдналися до санкцій ЄС проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму та Севастополі.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні.

"Країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія, член європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєдналися до цього рішення" - йдеться у заяві.

Як зазначається, ці країни зобов’язалися привести свою національну політику у відповідність до рішення Ради ЄС.

"ЄС бере до уваги це зобов’язання і вітає його" - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, до санкційного списку потрапили заступник голови виборчої комісії Криму Інна Гузєєва та секретар комісії Наталія Безрученко, голова виборчої комісії Севастополя Олександр Пєтухов, його заступник Мирослав Погорєлов та секретар комісії Анастасія Капранова.

Вказаним особам забороняється в’їзд до країн ЄС, а їхні активи в європейських країнах заморожені.