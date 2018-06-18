У Парижі в потязі народився хлопчик – йому дарують безкоштовний проїзд до 25 років
Понеділок, 18 червня 2018, 16:16
У Парижі в понеділок у потязі мережі міських електричок RER народився хлопчик.
Як повідомляє BFM-TV, народження дитини призвело до призупинення руху потягів між станціями "Шарль де Голль"/"Етуаль" та "Насьйон".
Матір та новонародженого малюка доставили в найближчу лікарню. Як повідомляється, і породілля, і її син почуваються добре.
Керівництво мережі потягів привітало молоду матір з народженням дитини та оголосило, що дарує малому безкоштовне користування потягами мережі RER, поки йому не виповниться 25 років.
Згодом рух потягів на лінії відновили.
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