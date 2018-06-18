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В Париже в поезде родился мальчик – ему дарят бесплатный проезд до 25 лет

Понедельник, 18 июня 2018, 16:16

В Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик.

Как сообщает BFM-TV, рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон".

Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.

Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит мальчику бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.

Впоследствии движение поездов на линии восстановили.

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