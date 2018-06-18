У Ризі активісти оголосили щотижневі пікетування посольства Росії

Латвійські активісти та представники української діаспори заявили про намір проводити щотижневе пікетування посольства Росії у Ризі.

Про це заявила одна з організаторів акції Тетяна Лазда, передає "Укрінформ".

"Заявляючи щотижневе пікетування, ми дослухалися до прохань української влади та правозахисників, які зараз борються за порятунок Олега Сенцова та визволення всіх українських політв’язнів. Пікетування російського посольства проводитимемо в той же день тижня, що й наші друзі в Таллінні – в четвер", - сказала Лазда.

Заявку на проведення акцій уже подали на 21 та 28 червня, 5 та 12 липня, з 17:00 до 18:00 біля посольства РФ у Ризі (вул. Антоніяс, 2). Мітинги проходитимуть в рамках всесвітньої акції #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin.

Українського політв'язня режисера Олега Сенцова утримують у російському місті Лабитнангі. Європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою до російської влади негайно та беззастережно звільнити Сенцова і всіх інших незаконно затриманих в Росії і в Криму громадян України. У Росії перебувають понад 70 українських політв'язнів.