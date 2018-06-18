В Риге активисты объявили еженедельное пикетирование посольства России

Латвийские активисты и представители украинской диаспоры заявили о намерении проводить еженедельное пикетирование посольства России в Риге.

Об этом заявила одна из организаторов акции Татьяна Лазда, передает "Укрінформ".

"Заявляя о еженедельном пикетировании, мы прислушались к просьбам украинской власти и правозащитников, сейчас борются за спасение Олега Сенцова и освобождение всех украинских политзаключенных. Пикетирование российского посольства будем проводить в тот же день недели, что и наши друзья в Таллинне - в четверг", - сказала Лазда.

Заявку на проведение акций уже подали на 21 и 28 июня, 5 и 12 июля, с 17:00 до 18:00 у посольства РФ в Риге (ул. Антонияс, 2). Митинги будут проходить в рамках всемирной акции #FreeUkrainianPoliticalPrisonersOfKremlin.

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов содержится в российском городе Лабытнанги. Европейский парламент принял резолюцию с требованием к российским властям немедленно и безоговорочно освободить Сенцова и всех других незаконно задержанных в России и в Крыму граждан Украины. В России находятся более 70 украинских политзаключенных.