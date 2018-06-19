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РФ закрила в'їзд низці діячів Латвії

Вівторок, 19 червня 2018, 14:03

Міністерство закордонних справ Росії встановило заборону на в'їзд до країни окремим громадянам Латвії у відповідь на прийняття Ригою аналога "закону Магнітського".

Про це пише LSM.

МЗС Латвії особисто сповістить включених у список осіб про заборону. Сам список не буде оприлюднений. Латвійське зовнішньополітичне відомство не здивоване діями Москви і вважає, що цей крок не сприятиме поліпшенню двосторонніх відносин.

Вручення цього списку - реакція РФ на ухвалене Сеймом 8 лютого 2018 року рішення "Про заклик ввести санкції для причетних до справи Сергія Магнітського осіб", пояснили в МЗС Латвії.

У своєму рішенні Сейм висловив засудження Росії, яка недостатньо розслідувала обставини смерті Магнітського, а також підкреслив, що Латвія послідовно виступає проти відвертих порушень прав людини, фінансового шахрайства і корупції.

Таким чином Латвія заборонила в'їзд в країну 49 іноземцям, внесеним у так званий "список Магнітського". Подібні ж заходи здійснили Естонія та Литва. Росія відповіла всім країнам введенням своїх "чорних списків".

"Закон Магнітського" отримав свою назву за ім'ям загиблого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського.

Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.

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Латвія Росія санкції
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