РФ закрыла въезд ряду деятелей Латвии

Министерство иностранных дел России установило запрет на въезд в страну отдельным гражданам Латвии в ответ на принятие Ригой аналога "закона Магнитского".

Об этом пишет LSM.

МИД Латвии лично оповестит включенных в список лиц о запрете. Сам список не будет обнародован. Латвийское внешнеполитическое ведомство не удивлено действиями Москвы и считает, что этот шаг не будет способствовать улучшению двусторонних отношений.

Вручение этого списка - реакция РФ на принятое Сеймом 8 февраля 2018 года решение "О призыве ввести санкции для причастных к делу Сергея Магнитского лиц", пояснили в МИД Латвии.

В своем решении Сейм выразил осуждение России, которая недостаточно расследовала обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Таким образом Латвия запретила въезд в страну 49 иностранцам, внесенным в так называемый "список Магнитского". Подобные же мероприятия осуществили Эстония и Литва. Россия ответила всем странам введением своих "черных списков".

"Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.

Он раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.