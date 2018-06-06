РФ закрила в'їзд низці "особливо русофобських" діячів Естонії

Влада Росії заборонила в'їзд до країни низці "особливо русофобських" політичних та громадських діячів Естонії.

Про це заявив представник МЗС РФ Артем Кожин, повідомляється на сайті відомства.

"У МЗС Росії був викликаний естонський посол, якого повідомили про закриття в'їзду в нашу країну низці особливо русофобськи налаштованих політичних і громадських діячів Естонії. Підкреслили, що згадане рішення Таллінна свідчить про продовження ним відверто антиросійського курсу, що завдає прямої шкоди двостороннім відносинам", - йдеться у заяві.

Раніше РФ відповіла на аналогічний крок влади Литви. "Відповідні заходи будуть проведені й відносно Латвії, яка також приєдналася до цієї провокаційної антиросійської лінії", - заявив представник МЗС РФ.

Естонія 29 березня ввела заборону на в'їзд 49 громадянам Росії зі "списку Магнітського". У лютому Латвія заборонила в'їзд в країну 49 іноземцям, внесеним у так званий "список Магнітського", Литва зробила те саме у січні.

Згідно з основними положеннями документу, в країну забороняють в'їзд іноземцям, пов'язаним з масштабною корупцією, відмиванням грошей або порушеннями прав людини.

"Закон Магнітського" отримав свою назву за ім'ям загиблого в 2009 році в російській в'язниці юриста Сергія Магнітського.

Він розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.