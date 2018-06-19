Генсек НАТО предупредил об угрозах для Альянса из-за ссоры Трампа с ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в колонке для британского издания The Guardian призвал членов к единству на фоне жестких споров между президентом США и лидерами Евросоюза.

"На политическом уровне наши связи находятся под напряжением. Существуют реальные разногласия между США и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, изменение климата и ядерное соглашение с Ираном", - пишет Столтенберг менее чем за месяц до проведения саммита лидеров НАТО в Брюсселе.

"Эти различия реальны, и они не исчезнут за одну ночь. Нигде не утверждается, что трансатлантические связи будет всегда процветать. Это, однако, не означает неизбежности их разрушения", - продолжает Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что НАТО глубоко заинтересован в своем единстве - особенно на фоне глобальных угроз и действий России.

"Мы столкнулись с самой непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности за поколение: международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, кибератаки и, конечно же, Россия, которая применяет силу против своих соседей, пытается вмешиваться в наши внутренние дела и (похоже, что это не вызывает сомнений) использует на наших улицах военные нервно-паралитические вещества", - отметил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Западу следует "продолжать упорно работать, чтобы урегулировать разногласия".

"И в тех случаях, когда разногласия сохраняются, мы должны ограничивать любое негативное влияние на наше сотрудничество в области безопасности", - резюмировал Столтенберг.