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Столтенберг поговорив з Сійярто про блокування Будапештом зустрічей Україна-НАТО

П'ятниця, 27 квітня 2018, 19:18

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поговорив з главою МЗС Угорщини Петром Сійярто про блокування Будапештом зустрічей Україна-НАТО на високому рівні.

Про це він заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми говорили про можливість проведення зустрічі Україна-НАТО на саміті" - сказав Столтенберг.

"Ми знаємо про розбіжності між Угорщиною і Україною, які зробили неможливим проведення зустрічі на міністерському рівні" - додав він.

Про цьому він наголосив, що Угорщина є цінним членом НАТО, який робить внесок у колективну безпеку, а Україна – близьким партнером, якому НАТО прагне надавати підтримку.

"Тому я вірю і закликаю Україну і Угорщину вирішити суперечності якомога швидше" - заявив Столтенберг.

Як повідомлялося, глава МЗС Угорщини заявив що проведення зустрічі Україна-НАТО на саміті залежить винятково від України.

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