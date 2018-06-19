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Грибаускайте: маємо бути готові до нападу Росії

Вівторок, 19 червня 2018, 19:12

Президент Литви Даля Грибаускайте вважає, що небезпека вторгнення Росії до Литви існує, але у випадку адекватного захисту цього не трапиться.

Про це вона заявила у інтерв’ю Spiegel Online.

"Небезпека (російського вторгнення – Ред.) велика, якщо ми не будемо постійно захищатися. Якщо ми продемонструємо, що можемо та хочемо захищатися, на нас ніхто не нападе", - переконана глава Литви.

За її словами, до можливого нападу РФ треба бути готовими "політично та технологічно".

"Російські війська на кордоні з Балтикою і Польщею в десять разів сильніші, ніж війська НАТО. Але мова йде про більше, ніж про цифри. Йдеться про зобов’язання і волю до захисту. Якщо наші люди і наші партнери підтримують це, у нас немає підстав для того, щоб нас окупували", - додала Грибаускайте.

За словами президента Литви, західні держави досі є наївними у своїй оцінці Росії.

"Лише коли на скоєно напад та вони помічають, що Росія втручається у їхні інтереси, шпигує за ними чи маніпулює їхніми виборами, вони прокидаються", - додала Грибаускайте.

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Литва Росія
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