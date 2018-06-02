Новий глава МВС Італії обіцяє "відправити додому" нелегальних мігрантів

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що одним з основних пріоритетів перебування його на посаді буде відправити додому нелегальних мігрантів.

Про це він заявив через декілька годин після призначення уряду Італії, повідомляє The Guardian.

За його словами, тепер на Італію чекає більш жорсткий підхід до міграції.

"Двері Італії відкриті для хороших людей, а для тих, хто приїжджає, щоб створювати хвилювання і з думкою, що про них піклуватимуться – квиток в один кінець. "Відправити їх додому" буде одним з наших головних пріоритетів" - заявив Сальвіні.

Маттео Сальвіні є лідером ультраправої ліги, яка під час кампанії активно виступала за депортацію до 500 тисяч мігрантів, які знаходяться в Італії нелегально.

Нагадаємо, 1 червня Джузеппе Конте склав присягу прем’єр-міністра Італії у присутності президента Серджо Маттарелли та свого уряду. Після Конте присягу також склали всі 18 міністрів і президент Італії привітав кожного із них.