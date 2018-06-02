Новый глава МВД Италии обещает "отправить домой" нелегальных мигрантов

Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что одним из основных приоритетов пребывания его на должности будет отправить домой нелегальных мигрантов.

Об этом он заявил через несколько часов после назначения правительства Италии, сообщает The Guardian.

По его словам, теперь на Италию ждет более жесткий подход к миграции.

"Двери Италии открыты для хороших людей, а для тех, кто приезжает, чтобы создавать волнения и с мыслью, что о них позаботятся – билет в один конец. "Отправить их домой" будет одним из наших главных приоритетов", - заявил Сальвини.

Маттео Сальвини является лидером ультраправой лиги, которая во время кампании активно выступала за депортацию до 500 тысяч мигрантов, которые находятся в Италии нелегально.

Напомним, 1 июня Джузеппе Конте принес присягу премьер-министра Италии в присутствии президента Серджо Маттарелли и своего правительства. После Конте присягу также сдали все 18 министров и президент Италии поздравил каждого из них.