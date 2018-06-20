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Туреччина отримає винищувачі F-35 попри спротив Конгресу – Пентагон

Середа, 20 червня 2018, 08:33

Офіційний представник Пентагону Майк Ендрюс заявив, що Туреччина отримає перші американські винищувачі F-35 незважаючи на протидію конгресу США.

Про це повідомляє CNN.

Він повідомив, що церемонія передачі літаків пройде у четвер, 21 червня, у Форт-Уерті в штаті Техас.

За словами Ендрюса, турецькі пілоти в даний момент знаходяться на авіабазі ВПС США в Арізоні і готуються до тренувальних польотів на винищувачі цього типу.

Раніше в Туреччині пообіцяли знайти альтернативу після рішення Сенату США F-35.

Нагадаємо, сенатори включили поправку про заборону на постачання Туреччині F-35 до законопроекту про оборонний бюджет після затримання у турецькій провінції Ізмір американського пастора та рішення турецького уряду купити у Росії системи С-400. У поправці стверджується, що купівля С-400 у Росії створює напруженість і ризики для НАТО.

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Туреччина
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