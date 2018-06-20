Турция получит истребители F-35 несмотря на сопротивление Конгресса – Пентагон

Официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс заявил, что Турция получит первые американские истребители F-35 несмотря на противодействие конгресса США.

Об этом сообщает CNN

Он сообщил, что церемония передачи самолетов пройдет в четверг, 21 июня, в Форт-Уэрт в штате Техас.

По словам Эндрюса, турецкие пилоты в данный момент находятся на авиабазе ВВС США в Аризоне и готовятся к тренировочным полетам на истребителе этого типа.

Ранее в Турции пообещали найти альтернативу после решения Сената США F-35.

Напомним, сенаторы включили поправку о запрете на поставки Турции F-35 к законопроекту об оборонном бюджете после задержания в турецкой провинции Измир американского пастора и решение турецкого правительства купить у России системы С-400. В поправке говорится, что покупка С-400 в России создает напряженность и риски для НАТО.