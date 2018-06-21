Убивство громадянки України в Чорногорії: підозрюваного піймали в Албанії

Підозрюваного у вбивстві громадянки України Анастасії Лашманової у Чорногорії спіймали у сусідній Албанії.

Про це пише Vijesti.

22-річного Арсенія Становича екстрадували до Чорногорії, де суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Станович жодним чином не коментував звинувачення.

Підозрюваного затримали у машині з косовськими номерами, за кермом якої був його батько Зоран Станович. Останнього не арештували, хоча, за даними ЗМІ, він намагався допомогти сину втекти до США. Підозрюваному загрожує до 40 років в'язниці. Станович-старший раніше запевняв, що не контактував із сином і не знає, де він.

Прокурори стверджують, що Арсеній Станович скоїв убивство з корисливою метою.

За даними слідства, Станович 11 травня прийшов у квартиру, яку знімала Лашманова у Которі, після чого саме в той день в ранкові години її жорстоко позбавили життя нанесенням різких множинних колотих поранень в голову і тіло, а також сильним ударом механічним інструментом в потилицю. Після того, як підозрюваний вчинив кримінальний злочин, він зник з місця події.

22-річний Станович і Лашманова раніше перебували у стосунках. Станович - колишній воротар водного поло місцевого клубу Primorac та національної збірної. Його батько очолював прикордонну поліцію аеропорту Тіват. Після вбивства він залишив пост.

Анастасія Лашманова в Чорногорії керувала компаніями Mimoza Group та Sea Trade, які займаються створенням бізнесу та операціями з нерухомістю, в основному готелями та ресторанами.

Місцеві ЗМІ оцінюють вартість її майна в 105 млн євро і вказують, що коли Лашманова приїхала до Чорногорії кілька років тому, то спочатку мала російський паспорт.

Компанії Лашманової володіють трьома ресторанами в розкішному комплексі Порто у місті Тіват на узбережжі Чорногорії.

Вона також брала участь у суперечливих проектах реконструкції узбережжя та будівництва ресторанів у Каменярі. Ще українка володіла салоном краси Femme Fatale, який був частиною розкішного готелю Tre Canne у туристичному місті Будва.

За даними Kurir, до групи компаній Mimoza Group має відношення російський бізнесмен Валерій Задорін. Задорін є власником великої російської компанії "Арома". Він збудував віллу в Тіваті та має в Чорногорії свою яхту під назвою "Арома".