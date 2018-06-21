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Генсек НАТО: інвестиції Росії у ядерну зброю непокоять

Четвер, 21 червня 2018, 18:23

Значні інвестиції російської влади у ядерну зброю непокоять НАТО.

Про це у інтерв'ю німецькому виданню Stern заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Нас непокоять значні інвестиції російської влади у ядерну зброю, у нові навики та системи озброєння", - відзначив Столтенберг.

Окрім того, за його словами, під час військових навчань Росія поєднує використання звичайної та ядерної зброї – таким чином поріг стримування Росії щодо використання ядерної зброї зменшується.

Разом з тим Столтенберг заявив, що наразі не бачить прямої військової загрози для будь-якого члена НАТО з боку Росії.

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Альянс Росія
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