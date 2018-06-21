Генсек НАТО: инвестиции России в ядерное оружие беспокоят

Значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие беспокоят НАТО.

Об этом в интервью немецкому изданию Stern заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Нас беспокоят значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие, в новые навыки и системы вооружения", - отметил Столтенберг.

Кроме того, по его словам, во время военных учений Россия сочетает использование обычного и ядерного оружия - таким образом порог сдерживания России по использованию ядерного оружия уменьшается.

Вместе с тем Столтенберг заявил, что пока не видит прямой военной угрозы для любого члена НАТО со стороны России.