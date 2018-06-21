Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В столице Молдовы окончательно отменили победу лидера оппозиции на выборах

В Кишиневе - второй день протестов из-за аннулированых результатов выборов

Лидера правящей партии Румынии посадили на три с половиной года

Латвия запретила обучение на русском языке в частных вузах






Генсек НАТО: инвестиции России в ядерное оружие беспокоят

Четверг, 21 июня 2018, 18:23

Значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие беспокоят НАТО.

Об этом в интервью немецкому изданию Stern заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Нас беспокоят значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие, в новые навыки и системы вооружения", - отметил Столтенберг.

Кроме того, по его словам, во время военных учений Россия сочетает использование обычного и ядерного оружия - таким образом порог сдерживания России по использованию ядерного оружия уменьшается.

Вместе с тем Столтенберг заявил, что пока не видит прямой военной угрозы для любого члена НАТО со стороны России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Альянс Россия
powered by lun.ua
Читайте также
Столтенберг: Крым, Донбасс и Солсбери – общие вызовы для всех членов НАТО
Столтенберг уверен, что лидеры НАТО на саммите продемонстрируют единство
НАТО поддерживает политику санкций против России - Столтенберг
Столтенберг побеседовал с Сийярто о блокировке Будапештом встреч Украина-НАТО