Генсек НАТО: инвестиции России в ядерное оружие беспокоят
Четверг, 21 июня 2018, 18:23
Значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие беспокоят НАТО.
Об этом в интервью немецкому изданию Stern заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Нас беспокоят значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие, в новые навыки и системы вооружения", - отметил Столтенберг.
Кроме того, по его словам, во время военных учений Россия сочетает использование обычного и ядерного оружия - таким образом порог сдерживания России по использованию ядерного оружия уменьшается.
Вместе с тем Столтенберг заявил, что пока не видит прямой военной угрозы для любого члена НАТО со стороны России.
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