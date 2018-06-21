Лидера правящей партии Румынии посадили на три с половиной года

Лидера Социал-демократической партии Румынии и голову нижней палаты парламента Ливиу Драгню приговорили к трем с половиной годам заключения за злоупотребление служебным положением.

Соответствующее решение в четверг принял Высокий суд Румынии, сообщает digi24.ro.

Решение, вынесенное по делу, касается периода, когда Драгня занимал пост председателя уездного совета Телеорман. Отмечается, что сотрудницы управления по защите прав ребенка с Телеормана в течение семи лет получали зарплату, а на самом деле работали на местную организацию Социал-демократической партии.

В то же время с Драгни были сняты обвинения по фальшивому найму в управление. Бывшие сотрудники управления тоже получили тюремные сроки по этому делу.

Приговоры, вынесенные судом, не окончательные и могут быть обжалованы. Драгня всегда настаивал на своей невиновности. Обвинение требовало для него семь с половиной лет тюрьмы.

Ливиу Драгня, который является лидером правящей партии Румынии, уже был лишен возможности занять пост премьер-министра из-за предыдущего осуждения за фальсификацию выборов.