Парламент Румунії змінює кримінальний процес: опозиція каже - щоб приховати корупцію

Нижня палата парламенту Румунії схвалила поправки до кримінального процесу країни, які, на думку критиків та центристської політичної опозиції, послаблять повноваження прокурорів щодо розслідування корупції на високому рівні.

Про це пише Euractiv.

Поправки, розроблені правлячими соціал-демократами, схвалили у ході голосування (175/78) в прискореному порядку. Опозиційні групи заявляють, що планують оскаржити їх в Конституційному суді.

Згідно з цим законопроектом, апеляційним судам буде заборонено засуджувати особу, визнану невинною судом нижчої інстанції, якщо тільки прокурорами не будуть представлені нові докази. Прослуховування, не пов'язане зі злочинним діянням особи, яка перебуває під слідством, більше не буде враховуватися.

Зміни також встановили максимальну тривалість кримінальних розслідувань до одного року, що, на думку критиків, фактично знищить заплутану мережу справ про хабарництво в країні.

Румунія є однією з найбільш корумпованих держав Європейського Союзу, і Брюссель тримає її систему правосуддя під особливим контролем з моменту вступу до блоку в 2007 році.

В останні роки прокурори Національного антикорупційного управління (DNA) винесли цілий ряд обвинувальних вироків законодавцям, міністрам і мерам, викриваючи конфлікти інтересів, зловживання владою, шахрайство і надання державних контрактів в обмін на хабарі.

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