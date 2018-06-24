Генсек Ради Європи став учасником піар-кампанії Росії - посол

Росія використовує візит генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда для популяризації Чемпіонату світу з футболу.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба для "Укрінформ".

"Виглядає так, що в загальній програмі візиту елемент використання присутності генсека Ради Європи – це частина піар-кампанії з просування Чемпіонату світу. Якщо правда, що перебуваючи в Росії, генеральний секретар відвідав футбольний матч в рамках турніру, ми сприйматимемо це як його політичну позицію та ігнорування закликів до бойкоту цього чемпіонату через агресію Росії", - сказав Кулеба.

У такому разі, каже посол, це означатиме, що для Ягланда "футбол у Росії важливіший за права людини".

Перебуваючи в Москві 20 червня Ягланд зробив заяву про готовність подати прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова.

"Для нас найважливіша, звісно, змістовна частина візиту, тобто – про що домовилися, чи дійсно Росія піде на поступки. Якщо ми побачимо, що генеральний секретар насправді налаштований серйозно захищати права людини і права наших в’язнів, і це питання серйозно стояло на порядку денному, а не для галочки, то будемо вдячні й будемо працювати над реалізацією того, щоб наші політв’язні були звільнені, щоб Рада Європи відіграла свою правозахисну роль у цьому процесі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що Ягланд наразі не звертався з проханням помилувати Сенцова.