Генсек Совета Европы стал участником пиар-кампании России - посол
Россия использует визит генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда для популяризации Чемпионата мира по футболу.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба для "Укринформ".
"Выглядит так, что в общей программе визита элемент использования присутствия генсека Совета Европы – это часть пиар-кампании по продвижению Чемпионата мира. Если правда, что находясь в России, генеральный секретарь посетил футбольный матч в рамках турнира, мы будем воспринимать это как его политическую позицию и игнорирование призывов к бойкоту этого чемпионата через агрессию России", - сказал Кулеба.
В таком случае, говорит он, это будет означать, что для Ягланда "футбол в России важнее права человека".
"Для нас самая важная, конечно, содержательная часть визита, то есть – о чем договорились, или действительно Россия пойдет на уступки. Если мы увидим, что генеральный секретарь на самом деле настроен серьезно защищать права человека и права наших заключенных, и этот вопрос серьезно стоял на повестке дня, а не для галочки, то будем благодарны и будем работать над реализацией того, чтобы наши политзаключенные были освобождены, чтобы Совет Европы сыграл свою правозащитную роль в этом процессе", - добавил Кулеба.
Находясь в Москве 20 июня Ягланд сделал заявление о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова. В Кремле говорят, что Ягланд пока не обращался с просьбой помиловать Сенцова.