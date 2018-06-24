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Чехія: Земан призначить новий уряд найближчими днями

Неділя, 24 червня 2018, 16:05

Новий двопартійний уряд Чехії може бути призначений 26-27 червня, після восьми місяців політичної нестабільності, що прийшла за виборами в жовтні минулого року.

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан для Blesk.

Останньою перешкодою для формування уряду було неприйняття Земаном кандидата від соціал-демократів Мирослава Похе на посаду міністра закордонних справ. Земан провів зустріч з Похе, після якої підтвердив, що його кандидатура не буде затверджена.

Похе Земан пропонує посаду заступника міністра. Саме міністерське крісло може тимчасово залишатися вакантним.

"Вся Європа зараз вирішує міграційну кризу. Було б добре, якби міністром закордонних справ була людина, яка буде займати позицію Чеської республіки, а є, наприклад, позиція пана президента Макрона, який нам погрожує санкціями, якщо на своїй території ми не розмістимо мігрантів", - зауважив президент.

Уряд Чехії домовилися сформувати рух ANO прем'єр-міністра Андрея Бабіша та Соціал-демократична партія. Однак цим партіям бракує депутатів для більшості у парламенті і для отримання вотуму довіри необхідна підтримка проросійських комуністів. Вони також протестували проти кандидатури Похе.

Бабіш планує внести до порядку денного парламенту питання про вотум довіри 11 липня.

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Чехія Земан
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