Лідери ЄС не досягли конкретних домовленостей щодо біженців

Лідери ЄС у неділю, 24 червня, провели неофіційний саміт в Брюсселі щодо міграції, на якому не змогли напрацювати спільні рішення щодо проблеми біженців.

Про це повідомляє Reuters.

Лідери погодились підтримати подальше посилення своїх зовнішніх кордонів та виділяти більше грошей країнам, з яких біженці відпливають до Європи. Але вони не можуть домовитися про те, як розподілити мігрантів, які вже прибули до Європи та просять про притулок в ЄС.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що суперечка вирішитися шляхом угод між окремими країнами.

"Будуть двосторонні і тристоронні угоди про те, як ми можемо допомогти один одному, аби не завжди чекати на рішення всіх 28 членів", - сказала вона.

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував свою підтримку, заявивши, що рішення має бути "європейським", але водночас воно може стосуватися кількох держав.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте сказав, що залишає Брюссель "рішуче задоволений". Він хоче домогтися скасування правил, які передбачають, що та держава ЄС, до якої мігрант прибуває вперше, повинна опікуватися його долею.

Конте також виступає за те, щоб ті держави ЄС, які відмовляються приймати шукачів притулку відповідно до квот, отримували менше грошей з бюджету ЄС.

Цього тижня на саміті в Брюсселі лідери ЄС погодяться виділяти більше грошей на сирійських біженців в Туреччині та надавати більше коштів для проектів в Африці. Вони також розглядають питання про створення центрів для біженців за кордоном для прийняття рішення про надання їм притулку.