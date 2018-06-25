Лидеры ЕС не достигли конкретных договоренностей по беженцах

Лидеры ЕС в воскресенье, 24 июня, провели неофициальный саммит в Брюсселе по миграции, на котором не смогли выработать совместные решения по проблеме беженцев.

Об этом сообщает Reuters.

Лидеры согласились поддержать дальнейшее усиление своих внешних границ и выделять больше денег странам, из которых беженцы бегут в Европу. Но они не могут договориться о том, как распределить мигрантов, которые уже прибыли в Европу и просят об убежище в ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что спор решиться путем соглашений между отдельными странами.

"Будут двусторонние и трехсторонние соглашения о том, как мы можем помочь друг другу, чтобы не всегда ждать решения всех 28 членов", - сказала она.

Президент Франции Эммануэль Макрона предложил свою поддержку, заявив, что решение должно быть "европейским", но одновременно оно может касаться нескольких государств.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сказал, что оставляет Брюссель "решительно доволен". Он хочет добиться отмены правил, которые предусматривают, что государство ЕС, в которое мигрант прибывает впервые, должно заниматься его судьбой.

Конте также выступает за то, чтобы те государства ЕС, которые отказываются принимать искателей убежища в соответствии с квотами, получали меньше денег из бюджета ЕС.

На этой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласятся выделять больше денег на сирийских беженцев в Турции и предоставлять больше средств для проектов в Африке. Они также рассматривают вопрос о создании центров для беженцев за рубежом для принятия решения о предоставлении им убежища.