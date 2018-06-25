"Це – просто брехня": Сійярто прокоментував чутки про російські мотиви своїх дій

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував закиди про те, що у ситуації із освітнім законом Будапешт діяв під впливом Росії.

Про це угорський дипломат розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Сійярто зазначив, що не розуміє, для чого, як він каже, український уряд поширював антиугорську пропаганду нібито про впливи РФ.

"Нам відомо про таку собі "м’яку дипломатію", коли навмисно поширювали чутки, мовляв, ми діємо під впливом Росії. А це – просто брехня! Нам не потрібна ніяка Росія, щоби визначити, як захищати свою меншину", - заявив Сійярто.

"Ми незалежна держава і нас не обходить, що думає Росія про нашу політику щодо меншин. Ми знаємо одне: на Закарпатті є угорці, їх – приблизно 150 тисяч, і ми прагнемо захищати їхні права. І ми, якщо буде потреба, захищатимемо їх від будь-кого – від США, від Росії, від Нової Зеландії, від кого завгодно", - додав він.

Міністр переконує, що Угорщина "не проросійська і не проамериканська. Вона – про угорська".

"Наша політика визначає: Угорщина – передусім, "Hungary first", - сказав дипломат.

Читайте повне інтерв'ю на сайті "Європейської правди": "Я не хочу повторення війни між Угорщиною та Україною": інтерв’ю Петера Сійярто".